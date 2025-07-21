Школьница подверглась групповому изнасилованию со стороны четырех тренеров

Начинающая хоккеистка из Индии обвинила четырех тренеров в групповом изнасиловании. Об этом сообщает Times of India.

В день инцидента 15-летняя школьница играла на местном стадионе. После тренировки, как рассказала сама пострадавшая, четыре тренера отвели ее в небольшое стоявшее отдельно здание и изнасиловали.

Девушка сопротивлялась, но мужчины угрожали ей и требовали, чтобы она никому ничего не рассказывала.

Тем не менее, пострадавшая обратилась в полицию. После того, как началось расследование, мужчин задержали, им уже предъявили обвинение в рамках дела, возбужденного по нескольким статьям, среди них – статья о групповом изнасиловании. Известно, что все обвиняемые старше 30 лет.

До этого во Владивостоке иностранцы надругались над 22-летней девушкой. В районе бухты «Лазурная» подсудимые напали на местную жительницу, стали ей угрожать и надругались.

В результате фигуранты дела получили сроки от пяти до 5,5 лет, которые они проведут в колонии общего режима.

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