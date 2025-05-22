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Во Владивостоке мигранты пошли под суд за групповое изнасилование девушки

Во Владивостоке иностранцев осудили за надругательство над девушкой
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Depositphotos

Суд вынес приговор иностранцам, которые надругались над девушкой во Владивостоке. Об этом сообщает прокуратура региона.

Инцидент произошел в районе пляжа бухты «Лазурная». По версии следствия, трое мужчин напали на 22-летнюю девушку, которой стали угрожать и в какой-то момент изнасиловали.

В отношении мигрантов возбудили дело по статье об изнасиловании группой лиц.

Суд признал фигурантов виновными и приговорил их к срокам от пяти до пяти лет и шести месяцев в колонии общего режима. Приговор пока что в силу не вступил.

До этого в Индии девушка подверглась групповому изнасилованию. По словам самой пострадавшей, ее неделю удерживали в плену, за это время над ней надругались 23 мужчины.

Она не уходила с похитителями добровольно – ее заманили. Во время изнасилования некоторые партнеры заставляли ее употреблять наркотики. Позже девушка сбежала.

Ранее в Хабаровском крае ОПГ похищала женщин, насиловала их и забирала деньги.

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