Во Владивостоке мигранты пошли под суд за групповое изнасилование девушки

Во Владивостоке иностранцев осудили за надругательство над девушкой

Суд вынес приговор иностранцам, которые надругались над девушкой во Владивостоке. Об этом сообщает прокуратура региона.

Инцидент произошел в районе пляжа бухты «Лазурная». По версии следствия, трое мужчин напали на 22-летнюю девушку, которой стали угрожать и в какой-то момент изнасиловали.

В отношении мигрантов возбудили дело по статье об изнасиловании группой лиц.

Суд признал фигурантов виновными и приговорил их к срокам от пяти до пяти лет и шести месяцев в колонии общего режима. Приговор пока что в силу не вступил.

До этого в Индии девушка подверглась групповому изнасилованию. По словам самой пострадавшей, ее неделю удерживали в плену, за это время над ней надругались 23 мужчины.

Она не уходила с похитителями добровольно – ее заманили. Во время изнасилования некоторые партнеры заставляли ее употреблять наркотики. Позже девушка сбежала.

Ранее в Хабаровском крае ОПГ похищала женщин, насиловала их и забирала деньги.