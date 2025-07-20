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В Таиланде турист пригласил в свой номер трансгендерную женщину, где ограбил ее

Турист под наркотиками ограбил трансгендерную женщину в Таиланде
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Walter G. Allgöwer/Global Look Press

Турист из Индии ограбил трансгендерную женщину в Паттайе. Об этом сообщает The Pattaya News.

Пострадавшая, 27-летняя трансгендерная женщина, обратилась в полицию ночью 18 июля. Она заявила, что 34-летний гражданин Индии только что украл у нее 7000 бат (около 17 тыс. рублей) в гостевом доме в районе улицы Уокинг-стрит.

По словам заявительницы, она познакомилась с мужчиной в пабе на той же улице. После знакомства пара продолжила банкет в номере гостевого дома. Там мужчина уговорил новую знакомую пойти принять душ, а сам достал наличные из ее сумки. Когда тайка вернулась, она увидела как он прячет деньги в сейф, и поспешила уйти, но злоумышленник не позволил ей покинуть номер.

Крики женщины услышали работники гостевого дома, которые и пришли ей на помощь. Подозреваемого задержали на месте. Мужчина был сильно пьян и, возможно, находился. под действием психоактивных веществ. В момент задержания он вел себя неадекватно, высовывал язык, не реагировал на просьбы. Ведется следствие.

Ранее двух туристок избили на популярном турецком курорте из-за неоплаченного счета.

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