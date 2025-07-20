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Аэропорт в Калуге возобновил работу спустя 14 часов

Росавиация: в аэропорту Калуги сняли ограничения на прием и выпуск самолетов
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Илья Питалев/РИА Новости

Временные ограничения на работу аэропорта Грабцево в Калуге сняли спустя 14 часов. Об этом в своем Telegram-канале написал пресс-секретарь Федерального агентства воздушного транспорта (Росавиации) Артем Кореняко.

«Сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов», — говорится в заявлении, опубликованном в 5:57 мск.

В нем уточняется, что ограничения в аэропорту Грабцево вводились с целью обеспечения безопасности полетов воздушных судов.

Аэропорт в Калуге приостановил работу днем 19 июля. Кореняко сообщил об этом в 15:54 мск.

Вечером в тот же день губернатор Калужской области Владислав Шапша заявил, что регион подвергся атаке украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Дежурные средства противовоздушной обороны перехватили и уничтожили два дрона — по одному в небе над Бабынинским и Сухиничским районами.

По словам главы российского субъекта, на места возможного падения обломков БПЛА выезжали сотрудники оперативных служб. Никакой информации о пострадавших и разрушениях не поступало.

Ранее в трех аэропортах в Московском регионе ввели ограничения на прием и отправку самолетов.

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