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Аэропорт Калуги приостановил работу

Аэропорт Калуги временно перестал принимать и отправлять рейсы
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dentorson/Shutterstock/FOTODOM

В калужском аэропорту Грабцево временно прекратили принимать и отправлять самолеты, чтобы обеспечить безопасность полетов. Об этом написал в своем Telegram-канале представитель Росавиации Артем Кореняко.

Пост об ограничениях опубликован в 15:54.

До этого движение самолетов в аэропорту Калуги приостанавливали накануне с 11:37. Ограничения были сняты в 3:31 на следующий день.

Как заявили в российском Минобороны, за прошлый вечер над территорией РФ были ликвидированы 87 беспилотников ВСУ. Больше всего БПЛА было перехвачено над Брянской областью. Там силы противовоздушной обороны (ПВО) сбили 48 дронов. Еще 12 аппаратов уничтожили над Орловской областью, 10 — над Калужской, восемь — над Ростовской и пять беспилотников были обезврежены над Московским регионом. Два из них летели на Москву. Еще по одному дрону силы ПВО обезвредили над территориями Тульской, Курской, Смоленской и Воронежской областей.

Ранее российские пилоты услышали странные сообщения на аварийной частоте.

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