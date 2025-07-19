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Калужскую область атаковали БПЛА

Над Калужской областью силы ПВО сбили два беспилотника
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Reuters

В небе над Калужской областью ликвидировано два дрона. Об этом написал в своем Telegram-канале губернатор региона Владислав Шапша.

Он рассказал, что средства ПВО (противовоздушной обороны) сбили по одному беспилотнику на территории Сухиничского и Бабынинского районов. Туда прибыли сотрудники оперативных служб.

По предварительной информации, в результате налетов никто не пострадал, разрушений тоже не зафиксировано.

До этого в калужском аэропорту Грабцево с 15:54 временно прекратили принимать и отправлять самолеты, чтобы обеспечить безопасность полетов.

Накануне воздушная гавань Калуги тоже приостанавливала работу с 11:37. Прошлым вечером, как заявили в российском министерстве обороны, над Калужской областью в период с 18:15 до 23:05 уничтожили десять беспилотников.

Ранее россиян призвали молиться во время атак беспилотников.

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