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В аэропорту Калуги сняли ограничения на прием и выпуск самолетов

Росавиация: в Грабцево сняли ограничения на прием и выпуск самолетов
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Jaromir Chalabala/Shutterstock/FOTODOM

В аэропорту Калуги Грабцево сняли ограничения на прием и выпуск самолетов. Об этом в Telegram-канале сообщает официальный представитель Росавиации Артем Кореняко.

«Аэропорт Калуга (Грабцево) сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов», — говорится в сообщении.

Также Кореняко сообщал, что в санкт-петербургском аэропорту Пулково сняли ограничения на прием и выпуск судов.

Кореняко уточнил, что ограничения вводились для обеспечения безопасности полетов. Во время их действия два борта ушли на запасной аэродром.

Ограничения в аэропорту Калуги ввели в 0:35 мск 17 июля.

Минобороны РФ сообщало, что силы противовоздушной обороны (ПВО) за прошедшую ночь сбили 122 беспилотных летательных аппарата Вооруженных сил Украины (ВСУ) над российскими регионами.

Ранее сообщалось, что за стрельбу по беспилотникам можно попасть в тюрьму.

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