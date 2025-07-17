В Минобороны раскрыли число сбитых за сутки дронов ВСУ над Россией

Силы противовоздушной обороны (ПВО) за прошедшую ночь сбили 122 беспилотных летательных аппарата Вооруженных сил Украины (ВСУ) над российскими регионами. Об этом сообщило министерство обороны в своем Telegram-канале.

«С 23:30 (мск) 16 июля до 7:00 (мск) 17 июля уничтожены 122 украинских БПЛА самолетного типа», — проинформировало российское оборонное ведомство.

Так, по данным Минобороны РФ, 43 беспилотника были сбиты в Брянской области, 38 дронов — в Курской области, 10 БПЛА — в Орловской области. По шесть беспилотников сбили над территориями Воронежской и Смоленской областей, еще пять — над Белгородской областью. По три дрона перехватили в Московском регионе, Калужской области и в республике Крым. По два беспилотника уничтожили над Ленинградской и Липецкой областями, еще один дрон сбили в Тульской области.

До этого Telegram-канал SHOT со ссылкой на очевидцев сообщил, что украинский беспилотник врезался в верхние этажи жилого дома в Воронеже.

Ранее детский сад в Воронеже получил повреждения после атаки дронов ВСУ.