В Пулково сняли ограничения на прием и выпуск воздушных судов

В санкт-петербургском аэропорту Пулково сняли ограничения на прием и выпуск судов. Об этом сообщает официальный представитель Росавиации Артем Кореняко в Telegram-канале.

«Аэропорт ПУЛКОВО (Санкт-Петербург). Сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов», — говорится в сообщении.

Кореняко уточнил, что ограничения вводились для обеспечения безопасности полетов. Во время их действия два борта ушли на запасной аэродром.

До этого сообщалось, что в аэропорту Пулково из-за введенных временных ограничений на вылет задерживаются 10 рейсов.

В 5:08 мск Кореняко заявил, что в аэропорту Санкт-Петербурга Пулково временно прекратили принимать и отправлять самолеты, чтобы обеспечить безопасность полетов.

До этого в Ленинградской области было объявлено об опасности дронов.

Ранее сообщалось, что за стрельбу по беспилотникам можно попасть в тюрьму.