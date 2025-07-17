В аэропорту Калуги ввели временные ограничения на полеты

Росавиация: в аэропорту Калуги введены временные ограничения на прилет и вылет

В аэропорту Калуги ввели временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Об этом в своем Telegram-канале сообщил официальный представитель Федерального агентства воздушного транспорта (Росавиации) Артем Кореняко.

Он подчеркнул, что ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов гражданской авиации.

17 июля сообщалось, что за полчаса два региона Российской Федерации были атакованы восемью украинскими беспилотными летательными аппаратами.

С 20:00 до 23:00 мск 16 июля силы противовоздушной обороны уничтожили 29 беспилотных летательных аппаратов над Белгородской областью, девять дронов — над Брянской областью и еще беспилотника — над территорией Липецкой области. При этом в Белгородской области беспилотные летательные аппараты ударили по областному центру.

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