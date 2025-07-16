Жителя Красноярска, подозреваемого в убийстве подруги, заключили под стражу

СКР: в Красноярске мужчину, расчленившего подругу, арестовали на два месяца

В Красноярске на два месяца арестовали мужчину, подозреваемого в убийстве знакомой. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК РФ по региону.

По данным следствия, местного жителя подозревают в убийстве знакомой женщины. Подозреваемый нанес своей знакомой несколько ударов кулаками, после чего она перестала подавать какие-либо признаки жизни.

«Опасаясь быть привлеченным к уголовной ответственности, мужчина решил скрыть следы преступления, для чего расчленил тело погибшей и, упаковав в пакеты, вывез их на автобусе и на такси, оставив в разных районах города», — говорится в сообщении следственного комитета.

Когда подозреваемого задержали, он во всем сознался.

16 июля Октябрьский районный суд Красноярска по ходатайству следствия отправил подозреваемого под стражу до 13 сентября 2025 года.

До этого Life со ссылкой на SHOT сообщало, что в Московской области пенсионер убил знакомую и расчленил ее тело, чтобы скрыть следы преступления.

Ранее в Новосибирске мужчина зарезал и расчленил собутыльницу, назвавшую его дебилом.