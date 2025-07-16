На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Жителя Красноярска, подозреваемого в убийстве подруги, заключили под стражу

СКР: в Красноярске мужчину, расчленившего подругу, арестовали на два месяца
true
true
true
close
Pogiba Aleksandra/news.ru/Global Look Press

В Красноярске на два месяца арестовали мужчину, подозреваемого в убийстве знакомой. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК РФ по региону.

По данным следствия, местного жителя подозревают в убийстве знакомой женщины. Подозреваемый нанес своей знакомой несколько ударов кулаками, после чего она перестала подавать какие-либо признаки жизни.

«Опасаясь быть привлеченным к уголовной ответственности, мужчина решил скрыть следы преступления, для чего расчленил тело погибшей и, упаковав в пакеты, вывез их на автобусе и на такси, оставив в разных районах города», — говорится в сообщении следственного комитета.

Когда подозреваемого задержали, он во всем сознался.

16 июля Октябрьский районный суд Красноярска по ходатайству следствия отправил подозреваемого под стражу до 13 сентября 2025 года.

До этого Life со ссылкой на SHOT сообщало, что в Московской области пенсионер убил знакомую и расчленил ее тело, чтобы скрыть следы преступления.

Ранее в Новосибирске мужчина зарезал и расчленил собутыльницу, назвавшую его дебилом.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами