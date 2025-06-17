Россиянин зарезал ножом и расчленил собутыльницу, назвавшую его дебилом

В Новосибирске мужчина зарезал и расчленил собутыльницу, назвавшую его дебилом

В Новосибирске суд заключил под стражу местного жителя, Юрия Кутявина, которого обвиняют в жестоком убийстве. Об этом сообщили в пресс-службе судов общей юрисдикции региона.

Согласно материалам следствия, расправа произошла 12 июня. Обвиняемый распивал спиртное с сожительницей и их общей знакомой. Когда партнерша мужчины вышла покурить, у агрессора произошла ссора с собутыльницей. Женщина назвала оппонента дебилом, за что получила удар ножом в грудь. Когда сожительница вернулась, то увидела на диване приятельницу на диване. Она пыталась оказать ей первую помощь, но через некоторое время та перестала подавать признаки жизни.

«Сожительница попыталась вызвать скорую помощь и полицию, но Кутявин запретил это делать, сказал, что все возьмет на себя», — рассказали в пресс-службе.

Первую ночь после убийства партнеры провели с телом в комнате. На следующий день обвиняемый расчленил часть трупа, а ночью вынес конечности на помойку. Остальные части тела продолжали лежать на диване, и семья провела с ними еще одну ночь. После этого Кутявин избавился от них.

Свои действия во время общения со следователями мужчина объяснил тем, что не хотел, чтобы труп распространял запах по комнате.

Утром 14 и 15 июня части тела и туловище убитой были найдены на мусорном полигоне «Левобережный», а также на одной из мусорных площадок города.

Решением суда обвиняемого поместили под стражу до 14 августа 2025 года.

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