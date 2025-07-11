Россиянин расчленил знакомую и спрятал ее останки в 20 мусорных контейнерах

В Подмосковье пенсионер расчленил знакомую и спрятал ее останки в 20 мешках

В Московской области пенсионер убил знакомую и расчленил ее тело, чтобы скрыть следы преступления. Об этом сообщает Life со ссылкой на SHOT.

Инцидент произошел в Электростали в конце мая. 67-летняя Светлана приехала в гости к своему приятелю по имени Сергей. Между знакомыми случился конфликт. Мужчина не смог сдержать эмоций и ударил Светлану по голове. Она упала на пол и скончалась.

Чтобы замести следы расправы, Сергей расчленил тело, поместил его в 20 мешков и развез их по разным мусорным контейнерам.

Родственники забили тревогу, как только погибшая перестала выходить на связь. Пенсионерку объявили в розыск.

В июле части ее тела обнаружили на территории СНТ «Машиностроитель» — это подтвердил экспертиза. По подозрению в убийстве полицейские задержали Сергея, он уже сознался в преступлении.

Известно, что у фигуранта не было судимостей. Почти 10 лет назад его привлекали к административной ответственности за побои.

Ранее в Новосибирске мужчина зарезал и расчленил собутыльницу, назвавшую его дебилом.