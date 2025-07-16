В России намерены ввести учет домашних питомцев

В России планируют ввести учет домашних питомцев. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на распоряжение кабмина.
Уточняется, что соответствующий законопроект должны подготовить до мая 2026 года. В Минприроды рассказали, что он введет регламент учета и маркирования домашних животных.
«Планируется, что информация о питомцах будет погружена в Федеральную государственную информационную систему в области ветеринарии», — сообщили в ведомстве.
В министерстве отметили, что это позволит идентифицировать как животных, так и их владельцев.
В настоящее время документ проходит внутриведомственное согласование.
До этого правительство РФ поддержало законопроект, предлагающий в несколько раз увеличить штрафы за нарушения правил содержания животных. Инициативу одобрили при условии доработки. Максимальные штрафы предлагается увеличить до 50 тыс. рублей для граждан, до 300 тыс. — для должностных лиц и до 500 тыс.— для юридических.
В марте председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин предложил из-за роста случаев нападений собак на людей в обязательном порядке начать чипировать домашних животных.
Ранее юрист рассказал, за что могут наказать владельцев домашних животных.