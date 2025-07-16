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В России намерены ввести учет домашних питомцев

ТАСС: учет домашних питомцев планируют ввести в России
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evrymmnt/Shutterstock/FOTODOM

В России планируют ввести учет домашних питомцев. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на распоряжение кабмина.

Уточняется, что соответствующий законопроект должны подготовить до мая 2026 года. В Минприроды рассказали, что он введет регламент учета и маркирования домашних животных.

«Планируется, что информация о питомцах будет погружена в Федеральную государственную информационную систему в области ветеринарии», — сообщили в ведомстве.

В министерстве отметили, что это позволит идентифицировать как животных, так и их владельцев.

В настоящее время документ проходит внутриведомственное согласование.

До этого правительство РФ поддержало законопроект, предлагающий в несколько раз увеличить штрафы за нарушения правил содержания животных. Инициативу одобрили при условии доработки. Максимальные штрафы предлагается увеличить до 50 тыс. рублей для граждан, до 300 тыс. — для должностных лиц и до 500 тыс.— для юридических.

В марте председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин предложил из-за роста случаев нападений собак на людей в обязательном порядке начать чипировать домашних животных.

Ранее юрист рассказал, за что могут наказать владельцев домашних животных.

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