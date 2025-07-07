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В России предложили в 20 раз увеличить штрафы за жестокое обращение с животными

ТАСС: за нарушение содержания животных могут ввести штрафы до 500 тыс. рублей
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Правительство России поддержало законопроект, предлагающий в несколько раз повысить штрафы за нарушения правил содержания животных. Об этом говорится в официальном отзыве кабмина, который есть в распоряжении ТАСС.

Инициативу, разработанную депутатом от КПРФ Ниной Останиной, кабмин одобрил при условии доработки. Речь идет о поправках в КоАП, которые затрагивают не только владельцев домашних питомцев, но и организации, занимающиеся содержанием бездомных животных. Максимальные штрафы предлагается увеличить до 50 тысяч рублей для граждан, до 300 тысяч — для должностных лиц и до 500 тысяч — для юридических.

Сейчас эти суммы составляют от 1,5 до 15 тысяч рублей в зависимости от категории нарушителя. Также в документе предлагается увеличить срок давности для привлечения к ответственности — с 60 дней до трех лет.

По словам самой Останиной, мера направлена на защиту граждан от нападений животных. В пояснительной записке к проекту она указала, что с 2018 по 2024 год зарегистрировано около 670 тыс. случаев нападений на детей, часть из которых закончилась трагически.

В правительстве считают, что концепция законопроекта актуальна и требует поддержки. При этом отмечается, что слишком высокие штрафы могут оказаться неподъемными для некоторых граждан и не дадут нужного профилактического эффекта. В связи с этим власти предложили пересмотреть размер санкций, чтобы они были соразмерными и эффективными.

Ранее в России назвали число осужденных за жестокое обращение с животными в 2024 году.

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