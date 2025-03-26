Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В России могут ввести обязательное чипирование домашних животных

Бастрыкин предложил чипировать домашних животных на фоне нападений собак
close
Екатерина Штукина/РИА Новости

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин предложил из-за роста случаев нападений собак на людей в обязательном порядке начать чипировать домашних животных. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале ведомства.

По данным СК, в России число нападений собак на людей увеличилось с 78 случаев в 2022 году до 408 в 2024-м.

Бастрыкин предложил ввести обязательный учет и маркирование (чипирование) домашних животных, установление повышенных требований к россиянам, приобретающим потенциально опасных животных, а также занимающимся их разведением в целях дальнейшей продажи.

Кроме того, глава СК выступил против возвращения бездомных животных, которые были пойманы для стерилизации и вакцинации, в места их обитания.

Бастрыкин считает, что необходимо переформатировать систему мест содержания безнадзорных животных с акцентом на деятельность частных приютов и разработкой программы мер их системной поддержки. Он также предложил усилить контроль за работой уполномоченных должностных лиц, кинологических клубов, организаций и частных заводчиков.

Ранее в России предложили создать единый реестр домашних животных.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами