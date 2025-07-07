Юрист рассказал, за что могут наказать владельцев домашних животных

Владельцам домашних животных могут грозить большие штрафы или даже уголовная ответственность за нарушения в их содержании. Об этом «Москве 24» рассказал юрист Вадим Штуль.

По его словам, они обязаны убирать за собаками на прогулке и вовремя принимать меры в случае жалоб соседей на регулярный вой собаки. Если питомец укусит кого-то, владельцу грозит штраф в размере от 10 до 30 тыс. рублей. Если последний не убирает за животным на прогулке, наказание составит от 1,5 до 3 тыс. рублей. Помимо этого, штрафы могут выписать за самовыгул и нарушения питомцем режима тишины. Отдельное наказание предусмотрено за жестокое обращение с животными — штраф в размере 5-15 тыс. рублей или уголовная ответственность в более серьезных случаях.

«Такие действия наказываются вплоть до лишения свободы на срок до трех лет», — уточнил Штуль.

Правительство России до этого поддержало законопроект, предлагающий в несколько раз повысить штрафы за нарушения правил содержания животных. Максимальные штрафы предлагается увеличить до 50 тыс. рублей для граждан, до 300 тыс. — для должностных лиц и до 500 тыс.— для юридических.

Ранее ветеринар рассказал, что делать при обнаружении клеща у животного.