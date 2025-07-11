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В аэропорту Жуковский введены временные ограничения

В московском аэропорту Жуковский введены временные ограничения
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Евгений Одиноков/РИА Новости

В московском аэропорту Жуковский введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Об этом сообщается в Telegram-канале пресс-секретаря Федерального агентства воздушного транспорта (Росавиация) Артема Кореняко.

Он уточнил, что ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов.

Вечером 10 июля ограничения на полеты в аэропортах Жуковский, Внуково и Домодедово действовали с 19:21 по 20:30 по мск.

10 июля Минтранс России объявил об открытии аэропорта Геленджика. Его закрыли сразу после начала специальной военной операции и больше трех лет он не принимал рейсы. Формально аэропорт возобновил работу 10 июля, но самолеты полетят чуть позже — с 18 июля. Первый рейс выполнит авиакомпания «Аэрофлот».

В целях безопасности самолеты будут летать в Геленджик только в светлое время суток — с 8:30 до 20:00 по московскому времени. В первое время аэропорт будет обслуживать до трех рейсов в день.

Ранее в Кремле оценили возможность восстановления работы аэропорта в Крыму.

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