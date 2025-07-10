На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Кремле оценили возможность восстановления работы аэропорта в Крыму

Песков не исключил открытие аэропорта в Крыму при соблюдении мер безопасности
close
Константин Михальчевский/РИА «Новости»

Вопрос восстановления работы аэропорта в Крыму является прерогативой военных ведомств. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в ходе брифинга.

Так он ответил на вопрос журналистов о том, обсуждалась ли возможность восстановления работы аэропорта в Крыму и в других приграничных регионах, а также как можно оценить перспективы в данном вопросе.

«Главный аспект, который принимается во внимание, это безопасность, обеспечение безопасности полетов, пассажиров. Как только условия созреют для этого, то он запустится, конечно же, и в Крыму», — заявил Песков.

До этого глава Крыма Сергей Аксенов заявил о готовности немедленно запустить работу аэропорта в Симферополе при распоряжении президента России Владимира Путина.

По его словам, авиация остается для Крыма основным видом транспорта, без которого республика теряет определенную долю туристов. Он добавил, что несмотря на временное закрытие воздушной гавани по соображениям безопасности, в нем проводятся все необходимые работы по его содержанию.

Ранее стало известно о последствиях открытия аэропорта в Геленджике.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами