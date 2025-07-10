В Кремле оценили возможность восстановления работы аэропорта в Крыму

Вопрос восстановления работы аэропорта в Крыму является прерогативой военных ведомств. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в ходе брифинга.

Так он ответил на вопрос журналистов о том, обсуждалась ли возможность восстановления работы аэропорта в Крыму и в других приграничных регионах, а также как можно оценить перспективы в данном вопросе.

«Главный аспект, который принимается во внимание, это безопасность, обеспечение безопасности полетов, пассажиров. Как только условия созреют для этого, то он запустится, конечно же, и в Крыму», — заявил Песков.

До этого глава Крыма Сергей Аксенов заявил о готовности немедленно запустить работу аэропорта в Симферополе при распоряжении президента России Владимира Путина.

По его словам, авиация остается для Крыма основным видом транспорта, без которого республика теряет определенную долю туристов. Он добавил, что несмотря на временное закрытие воздушной гавани по соображениям безопасности, в нем проводятся все необходимые работы по его содержанию.

Ранее стало известно о последствиях открытия аэропорта в Геленджике.