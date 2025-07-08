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Гапонова покинула пост и.о. министра финансов Курской области

Врио министра финансов Курской области Гапонова уволилась спустя три месяца
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Telegram-канал «Курская область»

Временно исполняющая обязанности министра финансов и бюджетного контроля Курской области Людмила Гапонова по собственному желанию покидает пост с 11 июля. Об этом сообщили в Telegram-канале регионального правительства.

«Людмила Гапонова 11 июля по собственному желанию покидает пост заместителя министра финансов и бюджетного контроля Курской области. В последнее время она исполняла обязанности министра», — говорится в сообщении.

Причины такого решения ведомством не уточняются. Информации о назначении нового врио министра финансов региона также нет.

Обязанности министра были возложены на Гапонову 4 апреля, после того как Инна Апонасенко покинула пост исполняющей обязанности министра финансов Курской области спустя месяц после назначения.

В апреле экс-губернатора Курской области Алексея Смирнова и его заместителя Алексея Дедова задержали по подозрению в мошенничестве. Как рассказали в МВД, их обвинили в хищении более 1 млрд рублей, в том числе предназначавшихся для строительства оборонительных сооружений на границе с Украиной. Смирнов и Дедов свою вину отрицают.

Ранее стала известна предварительная причина самоубийства экс-губернатора Курской области.

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