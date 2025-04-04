Апонасенко покинула пост и.о. министра финансов Курской области

Инна Апонасенко покинула пост исполняющей обязанности министра финансов Курской области спустя месяц после назначения. Об этом сообщает РИА Новости.

По данным агентства, чиновница написала заявление об увольнении по собственному желанию. Теперь ее место займет Людмила Гапонова, которая перед этим работала ее заместительницей. 3 марта с поста главы курского минфина уволилась Наталья Рудакова.

До этого бывший премьер-министр Карелии Александр Чепик возглавил правительство Курской области. Также он был заместителем председателя правительства Бурятии. Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн считает, что Чепик зарекомендовал себя как эффективный антикризисный управленец.

В декабре сообщалось, что выборы губернатора Курской области могут назначить на сентябрь 2025 года. С 5 декабря 2024 года регионом руководит Александр Хинтейшн, занявший этот пост после отставки бывшего губернатора Алексея Смирнова.

Ранее курская чиновница, которую Хинштейн раскритиковал за отдых в Индии, покинула пост.