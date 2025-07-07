Стала известна предварительная причина самоубийства экс-министра транспорта РФ

Предварительная причина самоубийства экс-министра транспорта РФ Романа Старовойта — возможное уголовное дело по факту мошенничества в особо крупном размере. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По данным канала, подписи чиновника стоят под решением оперштаба Курской области, генеральным подрядчиком которого была АО «Корпорация развития Курской области», об использовании бюджетных средств в размере 19 млрд рублей с правом определять субподрядчиков.

Сообщается, что о причастности Старовойта к нарушениям сообщили в показаниях бывший гендиректор корпорации Владимир Лукин и экс-депутат Максим Васильев, пребывающие сейчас в СИЗО.

Mash также сообщает, что СК РФ проверяет Старовойта на предмет причастности к нарушениям с закупками медикаментов для региональных больниц, а также расследует неудачную транспортную реформу в Курске с незавершенной реконструкцией трамвайных путей.

В понедельник, 7 июля, президент Владимир Путин освободил Романа Старовойта от должности министра транспорта. Экс-губернатора Курской области назначили на должность главы ведомства в мае прошлого года.

Ранее в Кремле уточнили причину отставки министра транспорта Старовойта.