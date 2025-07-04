Россиянам рассказали о мошенниках, подделывающих сайты оплаты дорог в Москве

Мошенники создают фейковые сайты по оплате проезда по платным дорогам Москвы. Об этом предупреждает управление по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ в Telegram-канале.

Как рассказали в МВД, аферисты создают сайты, визуально практически неотличимые от официальных ресурсов. После ввода реквизитов банковской карты и суммы платежа средства будут списаны, а проезд так и не оплачен.

«‎Не игнорируйте предупреждения браузера и пользуйтесь только официальными ресурсами. Сделать это можно в приложении «Парковки России», на Госуслугах, а также в приложениях банков, где указаны ваши данные об автомобиле»‎, — сказано в сообщении.

В ведомстве добавили, что за последний месяц заблокировали более 10 ресурсов, схожих с официальным сайтом (например, msd-avtodor-tr, msdmoss), максимальный ущерб, нанесенный гражданину, составил около 22 тысяч рублей.

До этого эксперты платформы «Мошеловка» выделили среди главных угроз мошенников сбор денег на несуществующее благоустройство дворов, продажу поддельных билетов на фестивали и концерты, а также фиктивные предложения о «гарантированном» поступлении в учебные заведения.

Ранее в Перми таксист спас пенсионерку от мошенников.