Россиянам раскрыли популярные в июле схемы мошенников

Эксперты платформы «Мошеловка» в беседе с РИА Новости назвали самые актуальные мошеннические схемы, на которые россиянам стоит обратить особое внимание в июле.

Среди главных угроз специалисты выделяют сбор денег на несуществующее благоустройство дворов, продажу поддельных билетов на фестивали и концерты, а также фиктивные предложения о «гарантированном» поступлении в учебные заведения.

Как пояснили эксперты, с началом летнего сезона аферисты активно используют сезонные поводы. Под видом работ по благоустройству они собирают средства на нереализуемые проекты, создавая для этого фальшивые чаты и оказывая психологическое давление, а после получения денег исчезают. Еще одна распространенная схема — продажа фейковых билетов на популярные мероприятия. Мошенники создают копии официальных сайтов или предлагают билеты в мессенджерах и соцсетях, заманивая покупателей «вип-доступом» или срочной доставкой за доплату.

Абитуриентам и их родителям в этот период активно предлагают «решить вопрос» с зачислением в вуз или колледж за деньги. Эксперты предупреждают, что это всегда обман: аферисты продают несуществующие места, объявляют ложные дополнительные наборы или предлагают посредничество через фальшивые образовательные центры. Также актуальны фиктивные страховки для путешествий, которыми мошенники заманивают низкими ценами и агрессивной рекламой, выдавая полисы от несуществующих компаний и игнорируя жалобы.

В жаркую погоду активизируются схемы с навязчивыми услугами по ремонту кондиционеров. Дополняют картину июльских мошенничеств сомнительные фитнес-абонементы по завышенным скидкам, а также «бесплатные» экскурсии, которые заканчиваются принудительными покупками.

Эксперты «Мошеловки» призвали граждан быть предельно внимательными. Они посоветовали тщательно проверять сайты перед оплатой билетов или услуг, не переводить деньги непроверенным подрядчикам, игнорировать подозрительно дешевые предложения и всегда уточнять информацию через официальные источники или портал «Госуслуги».

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