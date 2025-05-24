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В Перми таксист спас пенсионерку от мошенников

В Перми таксист не дал пенсионерке отдать деньги мошенникам

Пермский водитель такси уберег пенсионерку от мошенников и не дал женщине передать злоумышленникам 150 тысяч рублей. Об этом сообщает областное управление МВД.

Инцидент произошел 14 мая, водитель получил заказ в многоэтажку по улице Декабристов и стал ждать пассажира. Спустя несколько минут из подъезда вышла пенсионерка с пакетом в руках и попросила доставить его в центр города и передать внуку.

Мужчина заподозрил неладное, но пожилая женщина настаивала на том, что деньги ждет ее внук. Тогда таксист поехал на указанный адрес. Приехав на место, он потребовал подошедшего к нему молодого человека назвать данные бабушки, которых тот не знал.

Когда шофер пригрозил, что сфотографирует «внука» при передаче пакета, молодой человек убежал. Водитель обратился в правоохранительные органы. Полицейские вернули 150 тысяч рублей пенсионерке. Выяснилось, что пермячка несколько дней общалась с неизвестными, которые пригрозили ей уголовным делом, она успела передать аферистам 1,7 млн рублей. Возбуждено уголовное дело о мошенничестве.

Ранее на Камчатке менеджер банка спасла женщину от мошенников.

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