На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Дачникам рассказали, как бороться с сорняками без химии

Агроном Викулов: бороться с сорняками на даче необходимо с осени
true
true
true
close
pexels.com

Борьба с сорняками на грядках должна начинаться еще осенью, сразу после уборки последнего урожая. Об этом в интервью газете «Взгляд» сообщил агроном, специалист в сфере сельского хозяйства Владимир Викулов. Всю почву он посоветовал перекопать, причем не разбивая крупные комья земли. В таком виде они замерзнут и мелкие корневища, семена и проростки сорных растений уничтожатся, пояснил специалист.

По весне оттаявшие комья следует разбить, распределить по грядкам и удобрить, после чего можно начинать высадку культур. Такая процедура значительно снизит прорастание сорняков, продолжил Викулов.

«Но все равно надо понимать, что в почве есть семена, корневища сорняков, которые нам будут мешать в большей или меньшей степени. С ними все равно придется бороться вручную, регулярно обрабатывать грядки. Однако, их количество будет уже минимальным», — отметил эксперт.

Старший преподаватель кафедры биотехнологии и промышленной фармации РТУ МИРЭА Мария Золотарева до этого предупреждала, что на дачных участках России встречаются сорные растения, способные нанести серьезный вред здоровью человека и сельскохозяйственным культурам. В отличие от широко известных борщевика и амброзии, эти виды остаются вне фокуса внимания, несмотря на потенциальные риски для человека. В качестве примера она привела такие сорняки, как золотарник канадский и крестовик обыкновенный.

Ранее в Госдуме рассказали, как защитить огород от нашествия слизней.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами