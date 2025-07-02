Дачникам рассказали, как бороться с сорняками без химии

Борьба с сорняками на грядках должна начинаться еще осенью, сразу после уборки последнего урожая. Об этом в интервью газете «Взгляд» сообщил агроном, специалист в сфере сельского хозяйства Владимир Викулов. Всю почву он посоветовал перекопать, причем не разбивая крупные комья земли. В таком виде они замерзнут и мелкие корневища, семена и проростки сорных растений уничтожатся, пояснил специалист.

По весне оттаявшие комья следует разбить, распределить по грядкам и удобрить, после чего можно начинать высадку культур. Такая процедура значительно снизит прорастание сорняков, продолжил Викулов.

«Но все равно надо понимать, что в почве есть семена, корневища сорняков, которые нам будут мешать в большей или меньшей степени. С ними все равно придется бороться вручную, регулярно обрабатывать грядки. Однако, их количество будет уже минимальным», — отметил эксперт.

Старший преподаватель кафедры биотехнологии и промышленной фармации РТУ МИРЭА Мария Золотарева до этого предупреждала, что на дачных участках России встречаются сорные растения, способные нанести серьезный вред здоровью человека и сельскохозяйственным культурам. В отличие от широко известных борщевика и амброзии, эти виды остаются вне фокуса внимания, несмотря на потенциальные риски для человека. В качестве примера она привела такие сорняки, как золотарник канадский и крестовик обыкновенный.

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