В Госдуме рассказали, как защитить огород от нашествия слизней

Слизни, нашествие которых обещают биологи летом, представляют серьезную опасность для огородов. Об этом «Газете.Ru» заявил депутат Госдумы, председатель союза дачников Подмосковья Никита Чаплин, отметив, что моллюски могут уничтожить рассаду «в считанные часы».

«Угроза от этих слизней — это не просто неприятность, это серьезный удар по нашему урожаю и продовольственной безопасности. Необходимо мобилизовать все силы и принять меры, чтобы защитить наши дачи! Слизни поедают листья, плоды и даже стебли растений, оставляя за собой дырявые листья и гниющие плоды. Они особенно опасны для молодых растений и рассады, которые они могут уничтожить в считанные часы», — сказал он.

По словам Чаплина, чтобы защитить огород от слизней, его необходимо тщательно убирать, а также использовать специальные ловушки. Он уточнил, что от вредителей помогают и народные методы: табачная пыль, ветки хвои, а также чеснок и лук.

«Во-первых, необходимо регулярно пропалывать сорняки и убирать скошенную траву. Слизни любят влажные и тенистые места, поэтому чистота на участке — это уже половина успеха. Во-вторых, можно использовать специальные ловушки для слизней, которые продаются в магазинах для садоводов. В-третьих, существуют народные методы борьбы со слизнями, которые не менее эффективны: посыпать почву вокруг растений древесной золой, известью или табачной пылью — слизни не любят передвигаться по этим веществам. Разложить вокруг растений ветки хвои — запах хвои отпугивает слизней. Посадить вокруг огорода растения, отпугивающие слизней, такие как чеснок, лук, петрушка, шалфей, розмарин и лаванда. Создать физические барьеры вокруг грядок, используя пластиковые бутылки, обрезки линолеума или досок, закопанные в землю. Самое главное — это действовать оперативно и не ждать, пока слизни заполонят весь участок. Чем раньше вы начнете борьбу, тем больше шансов сохранить свой урожай», — добавил он.

27 мая научный сотрудник кафедры общей экологии и гидробиологии биологического факультета МГУ Вадим Марьинский сообщил, что во второй половине июня, если лето будет теплым и влажным, в Москве ожидается появление гигантских слизней вида Arion vulgaris, которые могут достигать 15 см в длину.

Ранее биологи впервые показали загадочного морского слизня, 24 года ускользавшего от ученых.