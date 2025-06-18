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Россиян предупредили о малоизвестных и очень опасных дачных сорняках

Эксперт Золотарева: крестовник обыкновенный на дачах опасен
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Shutterstock/FOTODOM

На дачных участках России встречаются сорные растения, способные нанести серьезный вред здоровью человека и сельскохозяйственным культурам. В отличие от широко известных борщевика и амброзии, эти виды остаются вне фокуса внимания, несмотря на потенциальные риски для человека, рассказала «Газете.Ru» старший преподаватель кафедры биотехнологии и промышленной фармации РТУ МИРЭА Мария Золотарева.

«Например, такой сорняк, как золотарник канадский (Solidago canadensis), часто выращиваемый в декоративных целях, выделяет в почву ингибиторы роста растений, тем самым вытесняя другие виды с участка. Кроме того, его обильная пыльца является сильным аллергеном. В период цветения (август-сентябрь) он может вызывать поллинозы, особенно у детей и людей с ослабленным иммунитетом. За сезон на одном растении образуется до 100 тысяч семян, которые легко распространяются ветром», — рассказала эксперт.

Также особого внимания заслуживает крестовник обыкновенный (Senecio vulgaris), содержащий алкалоиды пирролизидинового ряда. Эти вещества обладают гепатотоксичным и канцерогенным действием.

«Для человека он не представляет серьезной опасности, так как в растениях содержится в малом количестве, однако способен все же вызывать отеки и боль из-за аллергических реакций. В большей степени крестовник опасен для животных, особенно при длительном употреблении в больших количествах: может наблюдаться угнетение и нарушение аппетита, потеря веса, поражение печени и центральной нервной системы», — заметила специалист.

Циклахена дурнишниколистная (Cyclachaena xanthiifolia) также является агрессивным и вредоносным сорняком, который угнетает посевы культурных злаков, вызывает аллергические реакции у человека, а также пищевые отравления у животных при попадании в пищу.

«Дачникам рекомендуется своевременно удалять опасные сорняки до начала их цветения, используя средства индивидуальной защиты. Для борьбы с золотарником эффективно регулярное скашивание до момента образования семян, а также обработка гербицидами на основе глифосата в концентрации 2–4%. В случае крестовника и циклахены важно предотвращать распространение их семян, так как они сохраняют всхожесть в почве до 5 лет», — резюмировала эксперт.

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