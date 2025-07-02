В офисе компании Карапетяна в Ереване проводятся неотложные действия

В офисе компании «Ташир» бизнесмена Самвела Карапетяна в Ереване проводятся «неотложные действия» в рамках уголовного дела, возбужденного против предпринимателя. Об этом РИА Новости сообщила пресс-секретарь ведомства Кима Авдалян.

«В рамках расследуемого в СК уголовного производства проводятся неотложные следственные действия», — сказала Авдалян.

2 июля парламент Армении принял в первом чтении законопроект, в рамках которого предлагается национализация компании «Электрические сети Армении» миллиардера Самвела Карапетяна.

Российский миллиардер армянского происхождения, президент группы компаний «Ташир» Самвел Карапетян был задержан в ночь на 18 июня в Ереване. До этого он высказывался в поддержку Армянской апостольской церкви после нападок со стороны властей Армении, что вызвало недовольство премьера страны. В отношении бизнесмена было возбуждено дело, суд отправил его под арест на два месяца. Чем вызван и как разворачивался конфликт между Карапетяном и руководством республики — в материале «Газеты.Ru».

24 июня армянский премьер-министр Никол Пашинян заявил, что план национализации компании «Электросети Армении» готов. По его словам, процессы произойдут в соответствии с законодательством республики.

Ранее адвокат Карапетяна назвал дело бизнесмена правовым абсурдом.