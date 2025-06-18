Заступился за церковь, поругался с Пашиняном. Чем известен задержанный миллиардер Самвел Карапетян

Российский миллиардер армянского происхождения, президент группы компаний «Ташир» Самвел Карапетян был задержан в ночь на 18 июня. Накануне он заявил о поддержке Армянской апостольской церкви после нападок со стороны властей Армении, что вызвало недовольство премьер-министра страны Никола Пашиняна. В отношении бизнесмена возбуждено уголовное дело. Чем вызван и как разворачивался конфликт между Карапетяном и руководством республики — в материале «Газеты.Ru».

Конфликт вокруг Армянской апостольской церкви

Отношения между Армянской апостольской церковью (ААЦ) и властями республики стали напряженными после заявлений премьер-министра страны Никола Пашиняна о принадлежности Карабаха Азербайджану. Ситуация обострилась, когда католикос титул главы армяно-григорианской православной церкви всех армян Гарегин Второй призвал премьера уйти в отставку на фоне поражения в карабахской войне и последовавшего внутриполитического кризиса в Армении.

Весной начался очередной виток этого противостояния — в конце мая премьер Армении выступил с резкими заявлениями против Гарегина Второго и его архиепископов. Пашинян размещал оскорбительные посты в адрес ААЦ в соцсети X, выражая недовольство ее иерархами. Он обвинил Гарегина Второго в нарушении целибата и потребовал его покинуть пост. Также премьер предложил изменить порядок избрания католикоса всех армян и закрепить в нем «решающую роль Республики Армения». К кампании против церкви присоединились и члены правящей партии «Гражданский договор».

17 июня миллиардер Самвел Карапетян публично заступился за духовенство и обещал «вмешаться в кампанию против церкви по-своему».

close Премьер-министр Армении Никол Пашинян Асатур Есаянц/РИА Новости

Бизнесмен заявил журналистам: «Одна небольшая группа, забыв историю Армении, историю армянской церкви, насчитывающую тысячелетия, устроила нападки на армянскую церковь, народ. Поскольку я всегда был рядом с Армянской церковью и народом, то я буду принимать непосредственное участие».

В ответ Пашинян написал новый пост, обратившись к Карапетяну:

«Армения и ее законы – это вам не деревня в Калуге. Надеюсь, вкус государства останется у вас во рту».

Позднее он назвал позицию Карапетяна угрозой Армении. «Я не потерплю этого. Никто не может угрожать Армении. Заявление Карапетяна, что они вмешаются по-своему, удостоилось самой конкретной оценки», – сказал премьер 18 июня во время общения с журналистами в парламенте.

Политолог допустил, что Карапетян может возглавить оппозицию в Армении Член Совета по межнациональным отношениям при президенте России, политолог Богдан Безпалько заявил... 18 июня 15:01

Обыск и задержание Самвела Карапетяна

Во вторник, 17 июня, в МВД Армении сообщили об оперативных мероприятиях в доме Карапетяна в Ереване. Пока проходил обыск, возле здания собрались сотни сторонников бизнесмена. Двое даже получили травмы в результате потасовки с силовиками. Сам предприниматель заявил, что на него хотят надавить после того, как он открыто поддержал Армянскую церковь в конфликте с властями республики.

Брат предпринимателя Карен Карапетян сообщил, что в тот вечер правоохранители задержали 45 человек – всех, «кого поймали у ворот дома». Сам предприниматель сопротивления не оказывал. Вышел из дома вместе с братом и уехал на полицейской машине в ночь на среду.

С бизнесменом проводятся следственные действия, его перевели из полицейского здания ГУБОП в Следственный комитет Армении. Агентство «Sputnik Армения» сообщило со ссылкой на адвоката Армена Ферояна, что предпринимателю предъявлено обвинение в публичных призывах к захвату власти . По информации защитника, СК Армении попросил суд об аресте Карапетяна. Бизнесмен свою вину не признает.

Как пишет Telegram-канал «Sputnik Ближнее зарубежье», Никол Пашинян на фоне последних событий заявил о планах национализировать ЗАО «Армянские электрические сети», принадлежащее Карапетяну.

«Я думаю, что пришло время, когда ЗАО «Армянские электрические сети» должно быть национализировано. Это произойдет быстро», – сказал премьер.

Кроме того, Пашинян уволил директора Службы национальной безопасности Армении Армена Абазяна. В местных СМИ распространялась информация о том, что Абазян отказался задерживать Карапетяна, заявив премьер-министру, что для этого нет оснований.

close Возле здания суда общей юрисдикции административных районов Аван и Нор Норк в Ереване, куда был доставлен Самвел Карапетян Стрингер/РИА Новости

Бизнес Самвела Карапетяна: «Ташир», «Фора-Банк» и ТРЦ «РИО»

Один из самых влиятельных российских предпринимателей с армянскими корнями владеет холдингом «Ташир», который объединяет более 200 компаний в сферах строительства, девелопмента, финансов, энергетики, промышленности, ретейла и ресторанного бизнеса.

В собственности Карапетяна — торговые центры, рестораны, жилые комплексы, офисные здания. Один из самых заметных активов — сеть ТРЦ «РИО».

Среди других торговых центров, входящих в бизнес-систему Карапетяна: «Ереван Плаза», «Райкин Плаза», Family Room, «Европарк» и другие.

Предпринимателю принадлежит также компания «Электрические сети Армении». Она снабжает светом почти всю республику. Штаб-квартира находится в Ереване, но целый блок предприятий, касающихся генерации, распределения и обслуживания, расположены на территории России.

У Карапетяна есть активы и в банковском секторе. Его «Фора-Банк» обслуживает предприятия «Ташира», помогает с финансированием проектов.

По данным Forbes на 2024 год, «Ташир» занимает второе место в рейтинге «Короли российской недвижимости» с доходом от аренды в 640 млн долларов. Международная корпорация «Гранд Фуд», входящая в группу компаний «Ташир», открыла 13 новых точек быстрого питания — общее количество заведений на конец 2024 года составило 142 в 45 городах России и Армении.

Совокупный портфель активов группы «Ташир» в сфере недвижимости, по ее собственным данным, составляет около 2,5 млн квадратных метров.

Состояние Самвела Карапетяна

В 2011 году Карапетян впервые попал в список миллиардеров Forbes — тогда у него было около 1,4 млрд долларов. В 2013 году его состояние оценивали уже в 3,8 млрд долларов.

В 2014-м активы Карапетяна оценивались в 4,3 млрд долларов. Это был его самый высокий показатель в рейтинге миллиардеров, потом началось снижение.

В начале 2025 года состояние Карапетяна оценивалось в 3,2 миллиарда долларов. По данным на 16 апреля 2025 года он занимает 44-е место в рейтинге миллиардеров России по версии Forbes.

close У дома российского предпринимателя, президента группы компаний «Ташир» Самвела Карапетяна в Ереване РИА Новости

Биография Самвела Карапетяна

Самвел Карапетян родился 18 августа 1966 года в поселке Калинино, в Армянской ССР. Отец был учителем математики и директором школы, мать — преподаватель английского языка.

В Армении Карапетян провел юность, там же получил высшее образование: окончил Ереванский политехнический институт, факультет машиностроения. Инженерная база пригодилась в строительстве, когда он уже самостоятельно вел проекты, следил за качеством и технической реализацией. Позже, когда бизнес начал расти, он получил второе высшее, на этот раз в сфере экономики. Также защитил докторскую диссертацию, посвященную исследованию развития системы управления инвестиционной деятельности в крупных диверсифицированных компаниях.

В 90-е годы Карапетян переехал в Россию. Выбор пал на Калугу, так как там были земляки, которые помогли освоиться в первое время.

Вскоре Самвел с братом Кареном приобрели местное предприятие «Калугаглавснаб». И на его базе начали строить новую структуру — то, что позже станет холдингом «Ташир».

В начале 2000-х занимался строительством бизнес-центров, торговых комплексов, жилых кварталов в Москве и за ее пределами. Его компания быстро росла. В 2003 году Карапетян приобрел участок в престижном районе столицы и возвел там первый ТРЦ «РИО». Сеть начала расширяться и на другие города России.

Также он владеет благотворительным фондом «Ташир», помогающим строить медицинские учреждения, детские сады и учебные заведения. Еще фонд занимается реконструкцией церквей, оказывает поддержку проектам в области спорта, здравоохранения, просвещения, искусства и науки в России и Армении.

У бизнесмена два гражданства — армянское и российское.