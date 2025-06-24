Пашинян заявил о готовности плана национализации «Электросетей Армении»

План национализации компании «Электросети Армении», которая принадлежит предпринимателю, президенту группы компаний «Ташир» Самвелу Карапетяну, готов. Об этом сообщил армянский премьер-министр Никол Пашинян в социальной сети Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

«Очень скоро вступим в практический этап. Процессы произойдут в соответствии с законодательством Армении», — написал глава армянского кабмина.

Пашинян заявил о планах национализации компании на фоне ареста Карапетяна. Предприниматель был задержан в ночь на 18 июня в Ереване. До этого он высказывался в поддержку Армянской апостольской церкви после нападок со стороны властей Армении, что вызвало недовольство премьера.

В отношении президента «Ташира» было возбуждено дело. Карапетяна обвинили в публичных призывах к захвату власти в Армении. Суд отправил его под арест на два месяца. Чем вызван и как разворачивался конфликт между Карапетяном и руководством республики — в материале «Газеты.Ru».

Ранее адвокат Карапетяна отозвал апелляцию.