Адвокат Карапетяна назвал дело бизнесмена правовым абсурдом

Дело российского бизнесмена Самвела Карапетяна, задержанного в Ереване, — это правовой абсурд, содержащий элементы политического преследования. Об этом заявил его адвокат Арам Вардеванян на пресс-конференции в Ереване, передает ТАСС.

«Здесь вообще нет уголовного дела, поскольку здесь инкриминируется четкий призыв к захвату власти в условиях, когда в заявлении Карапетяна вообще отсутствует какой-либо призыв», — подчеркнул правозащитник.

По его словам, дело о призыве к захвату власти в условиях отсутствия такого призыва — «это уголовный абсурд».

Вардеванян также высказал мнение, что преследование бизнесмена в Армении началось после того, как 17 июня премьер-министр страны Никол Пашинян в социальных сетях пригрозил в том числе Карапетяну политической расправой. Это произошло после того, как предприниматель высказался по поводу процессов вокруг Армянской апостольской церкви.

Российский миллиардер армянского происхождения, президент группы компаний «Ташир» Самвел Карапетян был задержан в ночь на 18 июня в Ереване. До этого он высказывался в поддержку Армянской апостольской церкви после нападок со стороны властей Армении, что вызвало недовольство премьера страны. В отношении бизнесмена было возбуждено дело, суд отправил его под арест на два месяца. Чем вызван и как разворачивался конфликт между Карапетяном и руководством республики — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Армении помолились за арестованных священников и миллиардера.