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Количество эвакуированных в Киргизии человек после прорыва горного озера увеличилось

Sputnik Кыргызстан: в Киргизии эвакуировали 950 человек из-за прорыва озера
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МЧС Кыргызской Республики

В Киргизии эвакуировали 950 человек из-за прорыва дамбы на горном озере Такыр-Тор в Иссык-Атинском районе Чуйской области страны. Об этом сообщает «Sputnik Кыргызстан».

Отмечается, что людей временно разместили в школе, мечети, доме культуры и интернате.

«Поток воды смыл мост между селами Алмалуу и Кебек-Бий (Горная Серафимовка) ... Движение перекрыто, ведутся работы по расчистке и восстановлению дороги <...> Сейчас уровень воды стабилизировался, жилые дома и другие объекты инфраструктуры не пострадали», — говорится в сообщении.

До этого пресс-служба МЧС республики сообщала, что в Иссык-Атинском районе Чуйской области Киргизии произошло разрушение естественной плотины горного озера Такыр-Тор. В связи с этим были эвакуированы 180 человек, включая местных жителей и постояльцев дома престарелых.

26 июня на фоне сильных дождей и оползней в Китае водитель грузовика оказался в опасной ситуации, застряв в кабине, нависшей над обрывом.

Ранее в Китае на видео сняли машину-карету против потопов.

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