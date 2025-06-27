В Киргизии эвакуировали 180 человек из-за прорыва горного озера

В Иссык-Атинском районе Чуйской области Киргизии произошло разрушение естественной плотины горного озера Такыр-Тор. В связи с этим были эвакуированы 180 человек, включая местных жителей и постояльцев дома престарелых, сообщает пресс-служба МЧС республики.

По информации ведомства, эвакуация проводится в селах Алмалуу, Горная Серафимовка и Нижняя Серафимовка. Для оценки состояния озера проводятся работы с использованием беспилотного летательного аппарата. На месте создан контрольный пункт, бригада работает в круглосуточном режиме, контролируя ход выполнения работ. Задействована специальная техника и обеспечена готовность к принятию необходимых мер.

Согласно предварительным данным, пострадавших и материального ущерба в результате инцидента не зафиксировано.

До этого на фоне сильных дождей и оползней в Китае водитель грузовика оказался в опасной ситуации, застряв в кабине, нависшей над обрывом. На кадрах, снятых очевидцем, видно, как часть моста обрушилась на трассе, в результате чего тягач с водителем повис над пропастью, удерживаясь только на сцепке.

Ранее в Китае на видео сняли машину-карету против потопов.