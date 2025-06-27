На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Киргизии эвакуировали 180 человек из-за прорыва горного озера

В Киргизии 180 человек эвакуировали из-за прорыва озера Такыр-Тор

В Иссык-Атинском районе Чуйской области Киргизии произошло разрушение естественной плотины горного озера Такыр-Тор. В связи с этим были эвакуированы 180 человек, включая местных жителей и постояльцев дома престарелых, сообщает пресс-служба МЧС республики.

По информации ведомства, эвакуация проводится в селах Алмалуу, Горная Серафимовка и Нижняя Серафимовка. Для оценки состояния озера проводятся работы с использованием беспилотного летательного аппарата. На месте создан контрольный пункт, бригада работает в круглосуточном режиме, контролируя ход выполнения работ. Задействована специальная техника и обеспечена готовность к принятию необходимых мер.

Согласно предварительным данным, пострадавших и материального ущерба в результате инцидента не зафиксировано.

До этого на фоне сильных дождей и оползней в Китае водитель грузовика оказался в опасной ситуации, застряв в кабине, нависшей над обрывом. На кадрах, снятых очевидцем, видно, как часть моста обрушилась на трассе, в результате чего тягач с водителем повис над пропастью, удерживаясь только на сцепке.

Ранее в Китае на видео сняли машину-карету против потопов.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами