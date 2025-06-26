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На видео попал водитель, застрявший в машине над обрывом во время оползней в Китае

В Китае водитель грузовика повис над пропастью и попал на видео

В Китае на фоне обильных дождей и оползней водитель фуры застрял в кабине над обрывом. Видеозапись инцидента публикует metro.co.uk

«Пожарным в провинции Гуйчжоу пришлось спасать водителя грузовика, который оказался в кабине, опасно висящей над пропастью, после того как сильные ливни вызвали оползни и повредили дороги и крупный мост», — отмечается в публикации.

На кадрах, снятых очевидцем, видно, что на трассе рухнул мост и тягач с водителем завис над обрывом, держась только на сцепке. Полуприцеп при этом остался на асфальте. Наводнение в городе Жунцзяне началось во вторник. Город расположен на месте слияния трех рек.

До этого в Карелии колесо оторвалось от грузовика на ходу.

Ранее в Минусинске гаишники обстреляли автомобиль с подростком.

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