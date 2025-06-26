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Стали известны подробности гибели курского студента Гукежева, которого наградил Путин

Награжденный Путиным курский студент Гукежев погиб при попытке спасти ребенка
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Курский государственный университет

Студент Курского университета Илия Гукежев, посмертно награжденный президентом России Владимиром Путиным медалью «За спасение погибавших», погиб при попытке спасти раненую украинским беспилотником маленькую девочку. Об этом РИА Новости рассказала сестра студента Диана Минаева.

По ее словам, дрон Вооруженных сил Украины атаковал в приграничном Рыльском районе Курской области автомобиль, в котором находились дети. Удар беспилотника произошел рядом с домом родителей Гукежева. Илия вытащил раненую девочку из машины, занес ее в дом, попытался перевязать, стал вызывать по телефону помощь. В этот момент беспилотник ударил по дому Гукежевых. Илия погиб на месте, его отец и мать получили ранения, девочка не выжила.

В университете Гукежева назвали старательным и добрым молодым человеком, который всегда стремился помочь окружающим.

24 июня Путин своим указом посмертно присвоил звание Героя России уроженцу Южной Осетии сержанту Радиславу Хугаеву.

Ранее Путин присвоил звание Героя России медсестре, которая закрыла собой бойца во время обстрела.

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