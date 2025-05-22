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Путин присвоил звание Героя РФ медсестре, которая закрыла собой бойца во время обстрела

Кремль: звание Героя РФ присвоено медсестре, закрывшей бойца во время обстрела
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Министерство обороны РФ

Президент России Владимир Путин вручил звезду Героя России медсестре, ефрейтору Людмиле Болилая, которая закрыла собой раненого бойца во время обстрела Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщается на официальном сайте Кремля.

Торжественная церемония вручения высших государственных наград Российской Федерации проходит в Екатерининском зале Кремля.

На мероприятии глава государства лично вручил медаль «‎Золотая звезда» медсестре Болилая, удостоенной звания Героя России.

В феврале текущего года в Минобороны РФ рассказывали, что медик в ходе украинского обстрела российских позиций кассетными боеприпасами накрыла собой тяжелораненого бойца, приняв на себя все поражающие элементы и осколки. Женщина была ранена и доставлена в полевой госпиталь.

За героизм, мужество, отвагу, самоотверженность и самопожертвование, проявленные при исполнении воинского долга, Болилая была представлена командованием к высокой государственной награде, отмечали в ведомстве.

22 мая Владимир Путин вручил орден св. Апостола Андрея Первозванного — высшую российскую награду — главе министерства иностранных дел РФ Сергею Лаврову.

Ранее Путин поручил представить к госнаградам всех, кто помог освободить Курскую область.

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