Путин присвоил звание Героя России посмертно уроженцу Южной Осетии

Президент РФ Владимир Путин своим указом присвоил звание Героя России посмертно сержанту Радиславу Хугаеву. Соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.

«За мужество и героизм, проявленные при исполнении воинского долга, присвоить звание Героя России Хугаеву Радиславу Вадимовичу — сержанту (посмертно)», — сказано в указе.

С инициативой о присвоении ему звания Героя РФ ранее выступил президент Южной Осетии Алан Гаглоев в ходе встречи с Путиным.

33-летний Хугаев из Южной Осетии участвовал в специальной военной операции (СВО) в составе мотострелкового полка.

27 марта 2022 года группа Хугаева попала в засаду во время боев за Мариуполь. В этот момент ранения получили двое российских военных. Хугаев оказал им первую помощь и скомандовал группе отходить. Он отвлек внимание противника и вышел вперед, ведя стрельбу и вызывая огонь на себя. Благодаря решительным действиям Хугаева подразделение смогло перегруппироваться, продержаться до подхода подкрепления и нанести поражение врагу.

До этого министр обороны России Андрей Белоусов заявил о присвоении двоим российским военным звания Героя России за мужество и героизм при взятии под контроль российских вооруженных сил населенных пунктов на Шахтерском направлении.

Ранее Путин присвоил звание Героя России медсестре, которая закрыла собой бойца во время обстрела.