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Путин присвоил звание Героя России посмертно уроженцу Южной Осетии

Путин присвоил звание Героя России погибшему в Мариуполе сержанту Хугаеву
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Alexander Kazakov/Pool/Reuters

Президент РФ Владимир Путин своим указом присвоил звание Героя России посмертно сержанту Радиславу Хугаеву. Соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.

«За мужество и героизм, проявленные при исполнении воинского долга, присвоить звание Героя России Хугаеву Радиславу Вадимовичу — сержанту (посмертно)», — сказано в указе.

С инициативой о присвоении ему звания Героя РФ ранее выступил президент Южной Осетии Алан Гаглоев в ходе встречи с Путиным.

33-летний Хугаев из Южной Осетии участвовал в специальной военной операции (СВО) в составе мотострелкового полка.

27 марта 2022 года группа Хугаева попала в засаду во время боев за Мариуполь. В этот момент ранения получили двое российских военных. Хугаев оказал им первую помощь и скомандовал группе отходить. Он отвлек внимание противника и вышел вперед, ведя стрельбу и вызывая огонь на себя. Благодаря решительным действиям Хугаева подразделение смогло перегруппироваться, продержаться до подхода подкрепления и нанести поражение врагу.

До этого министр обороны России Андрей Белоусов заявил о присвоении двоим российским военным звания Героя России за мужество и героизм при взятии под контроль российских вооруженных сил населенных пунктов на Шахтерском направлении.

Ранее Путин присвоил звание Героя России медсестре, которая закрыла собой бойца во время обстрела.

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