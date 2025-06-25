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Стало известно, когда инспекторов МАГАТЭ пустят на ядерные объекты Ирана

ТАСС : инспекторов МАГАТЭ пустят в Иран после обеспечения безопасности
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Константин Михальчевский/РИА «Новости»

Инспекторы МАГАТЭ не смогут въехать в Иран, пока безопасность ядерных объектов не будет обеспечена. Об этом сообщает агентство ISNA со ссылкой на парламент республики.

«Сотрудники агентства не имеют права въезжать в страну для проведения инспекций, если не будет гарантирована безопасность ядерных объектов страны и мирной ядерной деятельности, и это также подлежит одобрению Высшего совета национальной безопасности», — поделился один из депутатов.

До этого Международное агентство по атомной энергии зафиксировало новые поражения на двух ядерных объектах в Иране.

Отмечается, что это произошло в результате ударов, «нанесенных до сегодняшних заявлений о ситуации в Иране».

Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси также заявлял, что инспекторы агентства должны провести проверку иранских ядерных объектов и зафиксировать запасы урана.

Ранее Белый дом показал Трампа с его командой во время ударов по Ирану.

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