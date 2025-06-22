Белый дом показал Трампа с его командой во время ударов по Ирану

Белый дом опубликовал в своем аккаунте в социальной сети X фотографии, на которых президент США Дональд Трамп вместе со своей командой наблюдают за американской атакой на Иран.

Трамп во время совещания сидит за столом в красной кепке со своим девизом «Сделаем Америку снова великой». На снимках присутствуют высокопоставленные члены его администрации.

В ночь на 22 июня президент США Дональд Трамп сообщил, что военно-воздушные силы страны атаковали три ядерных объекта Ирана, включая Фордо, Натанз и Исфахан. Американский лидер назвал это «историческим моментом» для Соединенных Штатов, Израиля и всего международного сообщества и заявил, что после этого «восхитительного успеха» Иран должен согласиться на мир. При этом в самом Иране сообщили, что удары Соединенных Штатов не нанесли значительный урон объектам в исламской республике. «Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию.

Ранее в Иране раскрыли последствия атаки США на ядерные объекты.