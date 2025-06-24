Воробьев рассказал о состоянии пострадавших при атаке БПЛА на дом в Красногорске

Воробьев: угрозы жизни беременной женщины после атаки БПЛА на Красногорск нет

Беременная женщина, которая пострадала в результате атаки беспилотного летательного аппарата (БПЛА) на дом в Красногорске, находится в перинатальном центре. Об этом сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев в своем Telegram-канале.

«Что касается пострадавших — мужчина получил помощь и отказался от госпитализации. Беременная женщина в перинатальном центре — угрозы для нее и ребенка нет. Сегодня ей проведут дополнительно полное обследование», — написал глава региона.

Воробьев добавил, что другие жильцы пострадавшего дома отказались от медицинской помощи. На месте инцидента продолжают работать сотрудники службы медицины катастроф и бригада скорой помощи, отметил губернатор.

Беспилотник атаковал дом в Красногорске в ночь на 24 июня. В результате попадания БПЛА произошел пожар в квартире на 17-м этаже. Пожарные оперативно ликвидировали возгорание площадью около 20 квадратных метров. Следственный комитет России начал расследование после атаки дрона.

Ранее выгоревшую после атаки беспилотника подмосковную квартиру показали изнутри.