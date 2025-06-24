Беспилотник попал в жилой дом в Красногорске

В ночь на 24 июня беспилотный летательный аппарат (БПЛА) ударил по многоквартирному дому на улице Народного Ополчения в подмосковном Красногорске. Об этом сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев в своем Telegram-канале.

В результате попадания БПЛА произошел пожар в квартире на 17-м этаже. Пожарные оперативно ликвидировали возгорание площадью около 20 квадратных метров. Из здания эвакуировали около 100 человек, включая 30 детей. Эвакуация прошла самостоятельно, без привлечения экстренных служб.

Пострадал мужчина 34 лет — он получил осколочные ранения руки и ноги. Его доставили в больницу, угрозы жизни нет. Глава муниципалитета находится на месте происшествия и оказывает помощь пострадавшим. Планируется восстановление повреждённой квартиры.

24 июня мэр Москвы Сергей Собянин заявил о нейтрализации беспилотников на подлете к столице силами российской противовоздушной обороны. Сообщения о двух сбитых беспилотниках появились в Telegram-канале чиновника в 2:00 и 2:10. По словам Собянина, на место падения обломков первого из дронов уже прибыли спасатели. О пострадавших и разрушениях не сообщается.

Ранее в Британии заявили, что Украина начала массовое производство «достающей до Москвы» ракеты «Сапсан».