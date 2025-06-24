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Выгоревшую после атаки беспилотника подмосковную квартиру показали изнутри

«Осторожно, Москва» показал кадры с квартирой в Красногорске, куда попал дрон

В сети появились видеозаписи из квартиры на улице Народного Ополчения в Красногорске, которая пострадала после удара беспилотника. Кадры опубликовал Telegram-канал «Осторожно, Москва».

На видео видно, что помещение полностью выгорело: выбиты окна, повсюду лежат обломки и следы сильного пожара.

Незадолго до этого также были распространены записи пожара в этой многоэтажке. По словам очевидцев, пламя охватило квартиру на верхнем этаже почти сразу после попадания дрона.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что инцидент произошел в ночь на 24 июня. По его словам, пожар в квартире на 17-м этаже удалось быстро потушить. В результате происшествия пострадал 34-летний мужчина. Он получил осколочные ранения руки и ноги, его госпитализировали. Как отметил глава региона, угрозы для жизни пострадавшего нет.

Этой же ночью мэр Москвы Сергей Собянин заявил о нейтрализации беспилотников на подлете к столице силами российской противовоздушной обороны. Сообщения о двух сбитых беспилотниках появились в Telegram-канале чиновника в 2:00 и 2:10. По словам Собянина, на место падения обломков первого из дронов уже прибыли спасатели. О пострадавших и разрушениях не сообщается.

Ранее в Британии заявили, что Украина начала массовое производство «достающей до Москвы» ракеты «Сапсан».

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