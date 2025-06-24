Следователи организовали проверку после удара беспилотника по дому в Красногорске

Следственный комитет России начал расследование после атаки украинского беспилотника на многоэтажный жилой дом в Красногорске Московской области. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

По предварительным данным, в результате удара дрона в одной из квартир начался пожар. Пострадали два человека, среди них — мужчина с осколочными ранениями. Кроме того, из здания эвакуировали около 100 человек, включая 30 детей.

Следователи установят обстоятельства инцидента и дадут правовую оценку действиям всех причастных. Ведомство также подчеркнуло, что расследование будет вестись с учетом характера произошедшего как теракта.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что инцидент произошел в ночь на 24 июня. По его словам, пожар в квартире на 17-м этаже удалось быстро потушить. В результате происшествия пострадал 34-летний мужчина. Он получил осколочные ранения руки и ноги, его госпитализировали. Как отметил глава региона, угрозы для жизни пострадавшего нет.

Этой же ночью мэр Москвы Сергей Собянин заявил о нейтрализации беспилотников на подлете к столице силами российской противовоздушной обороны. Сообщения о двух сбитых беспилотниках появились в Telegram-канале чиновника в 2:00 и 2:10. По словам Собянина, на место падения обломков первого из дронов уже прибыли спасатели. О пострадавших и разрушениях не сообщается.

Ранее в Британии заявили, что Украина начала массовое производство «достающей до Москвы» ракеты «Сапсан».