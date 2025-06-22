В Израиле после удара Ирана пострадали 16 человек

В Израиле после обстрелов со стороны Ирана пострадали 16 человек

В Израиле не менее 16 человек пострадали из-за обстрелов со стороны Израиля. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на национальную службу скорой помощи «Маген Давид Адом» («Красный щит Давида»).

«Врачи и парамедики оказали медицинскую помощь и доставили в больницы 16 пострадавших», — сказано в сообщении.

12-й канал израильского телевидения сообщил, что Иран выпустил по Израилю порядка 20 ракет во время утренней атаки. Уточняется, что медицинские бригады выехали в десять мест предполагаемых прилетов.

В ночь на 22 июня президент США Дональд Трамп сообщил, что военно-воздушные силы страны атаковали три ядерных объекта Ирана, включая Фордо, Натанз и Исфахан. Американский лидер назвал это «историческим моментом» для Соединенных Штатов, Израиля и всего международного сообщества и заявил, что после этого «восхитительного успеха» Иран должен согласиться на мир. «Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию.

Ранее в Иране раскрыли последствия атаки США на ядерные объекты.