В Израиле заявили, что Иран выпустил около 20 ракет

Иран выпустил около 20 ракет по Израилю, медбригады выехали на места прилетов

Иран выпустил по Израилю порядка 20 ракет во время утренней атаки. Об этом сообщил 12-й канал израильского телевидения.

«Более 10 мест прилетов. Мы на местах, откуда были получены сообщения», — сказал начальник Службы скорой помощи Израиля.

Уточняется, что медицинские бригады выехали в десять мест предполагаемых прилетов.

В ночь на 22 июня президент США Дональд Трамп сообщил, что военно-воздушные силы страны атаковали три ядерных объекта Ирана, включая Фордо, Натанз и Исфахан. Американский лидер назвал это «историческим моментом» для Соединенных Штатов, Израиля и всего международного сообщества и заявил, что после этого «восхитительного успеха» Иран должен согласиться на мир.

В Организации по атомной энергии Ирана официально подтвердили атаку США на ядерные объекты. В организации добавили, что нападение на ядерные объекты стало возможным из-за безразличия со стороны Международного агентства по атомной энергии.

Ранее в Иране раскрыли последствия атаки США на ядерные объекты.