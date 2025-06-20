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В Удмуртии дали совет приезжающим туристам

Минтуризма Удмуртии посоветовало туристам приезжать с наличными
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Massimo Todaro/Shutterstock/FOTODOM

Для поездок по Удмуртии после отключения мобильного интернета лучше всего запастись наличными. Об этом сообщила пресс-служба регионального министерства по туризму.

«Собираясь на фестиваль или в путешествие по республике, возьмите с собой наличные деньги, чтобы иметь возможность купить сувениры, угощения или билеты на месте», — говорится в сообщении.

В правительстве региона добавили, что жителям и гостям Удмуртии также рекомендовано распечатать заранее купленные билеты или сохранить их в телефоне.

Что касается навигаторов, которые также не будут работать ввиду отсутствия мобильного интернета, лучше всего запастись бумажными картами или офлайн-картами — Минтуризма приложило пошаговые инструкции, что нужно сделать, чтобы скачать их и воспользоваться в путешествии.

18 июня председатель Государственного комитета Удмуртской республики по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Андрей Шуткин сообщил, что в регионе ввели временные ограничения работы мобильного интернета. По его словам, сотовая связь и проводной интернет продолжат работать стабильно. Это решение было принято на оперативном штабе республики.

Ранее петербуржцы пожаловались на сбои в работе мобильного интернета.

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