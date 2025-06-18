Петербуржцы стали массово жаловаться на сбои в работе мобильного интернета

В Петербурге и Ленобласти сообщили о сбое в работе мобильного интернета

Жители Санкт-Петербурга и Ленинградской области 18 июня стали массово жаловаться на проблемы с мобильной связью и интернетом. По данным сервиса Downdetector, пик сбоев пришелся примерно на 08:00.

Пользователи отмечают, что у них перестал работать мобильный интернет, а также время от времени полностью пропадает возможность совершать звонки. Жалобы поступили из разных районов города и области.

Накануне сообщалось, что в 16 регионах России фиксируются сбои в работе мобильного интернета. Речь идет о сбоях в Московской, Ленинградской, Псковской, Воронежской, Ростовской, Волгоградской, Тюменской, Самарской, Тамбовской, Челябинской и Магаданской областях, в республиках Тыва и Якутия, а также в Забайкальском, Приморском и Хабаровском крае.

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников объяснял, что решение о временном ограничении доступа к мобильному интернету принимается для обеспечения безопасности критически важных объектов.

Ранее Путин поручил уделить особое внимание поддержке интернета в РФ.