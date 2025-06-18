В Удмуртии временно ограничили работу мобильного интернета

В Удмуртии ввели временные ограничения работы мобильного интернета. Об этом сообщил в своем Telegram-канале Андрей Шуткин, председатель Государственного комитета Удмуртской Республики по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям.

«В связи c усилением безопасности на территории Удмуртской Республики с 18 июня 2025 года вводится система временных ограничений работы мобильного интернета», — говорится в сообщении.

При этом отмечается, что сотовая связь и проводной интернет продолжат работать стабильно. По словам Шуткина, решение было принято на оперативном штабе республики, а ограничения в тестовом режиме коснутся жителей региона уже сегодня.

Кроме того, председатель Госкомитета рекомендовал местным предприятиям на неопределенное время подключить проводной интернет для обеспечения работы терминалов.

18 июня мэр города Братск Александр Дубровин в своем Telegram-канале сообщил, что в зоне местного аэропорта ввели ограничения на работу мобильной связи. По его словам, меры вводились для защиты людей и объектов жизнеобеспечения.

Ранее петербуржцы стали массово жаловаться на сбои в работе мобильного интернета.