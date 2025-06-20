Двух жителей Крыма задержали за попытку поджога релейных шкафов по заданию Киева

Двух жителей Крыма задержали за попытку поджога релейных шкафов на железной дороге в Сакском район. Об этом сообщили в региональном ФСБ, пишет ТАСС.

По данным источника, они выполняли задание по поручению украинских спецслужб.

«Задержанные признались, что действовали по указанию неустановленного сотрудника разведки Минобороны Украины, с которым поддерживали связь посредством мессенджера Telegram», — сообщили в ведомстве.

Незадолго до этого на Кубани полицейские задержали трех мужчин, пытавшихся поджечь релейный шкаф. Работники Северо-Кавказской железной дороги заметили повреждение релейного шкафа около станции «Краснодар-2». Полицейские и сотрудники ФСБ задержали трех подозреваемых в возрасте 24 и 25 лет.

В январе 2024 года пенсионерка из Курска тоже согласилась совершить преступление после переписки с неустановленным лицом. После того как «куратор» выдал ей инструкции, женщина отправилась на железнодорожную станцию «Блок-пост 530 км» и подожгла релейный шкаф.

Ранее в Краснодаре пресекли попытку поджога на железной дороге.